شاهد : فى أول ظهور إعلامي.. حفيد “عادل إمام” يتحدث عن علاقته بالزعيم

2020/01/30 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان / تحدث عادل رامي إمام ، حفيد الفنان عادل إمام ، في أول ظهور إعلامي له ، بعد ظهوره مع الده ، خلال مقطع فيديو ، عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، متحدثا عن تجربته الإخراجية الأولى مؤخرا.وأشادة عادل، خلال لقائه ببرنامج “إم بي سي تريندينج”، بفيلم “لص بغداد” لعمه محمد […]

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