2020/01/30 | 00:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي، اليوم الخميس، احباط تسلل لتنظيم داعش الارهابي في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.وذكر بيان للمديرية حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “قوة من الفوج الثاني في اللواء 56 بالحشد الشعبي تمكنت، من احباط محاولة تسلل لفلول “داعش” في منطقة طويلعة التابعة لقضاء الحويجة جنوب غرب كركوك”.واضاف ان “القوة اجبرت فلول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يحبط تسللا لعصابات داعش الارهابية في قضاء الحويجة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يحبط تسللا لعصابات داعش الارهابية في قضاء الحويجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).