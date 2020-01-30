البرلمان التونسي يدين “صفقة العار” ويحث قوى بلاده على مقاومتها

2020/01/30 | 00:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان البرلمان التونسي بشدّة، اليوم الخميس، إعلان ما وصفها بـ”صفقة القرن” العنصرية، التي تضرب القوانين والثوابت الدولية عرض الحائط، والتي أعلن عنها، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وعبّر البرلمان، في بيان أصدره الأربعاء، تلقّت “الأناضول” نسخة منه، عن “رفضه المطلق للاعتداء السافر على الحق الفلسطيني وعلى جزء مقدس من الأمة العربية والإسلامية”.وأعلن “تضامنه مع […]

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