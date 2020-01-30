سمير حنا خمورو - مجموعات يهودية تقدمية ترفض خطة السلام في الشرق الأوسط، والعرب يشكرون ترامب

2020/01/30 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو سرعان ما رفضت الجماعات اليهودية الأمريكية التقدمية خطة السلام في الشرق الأوسط التي طال انتظارها والتي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ، ووصفتها بأنها "مفلسة تمامًا" و "مزيفة".وأعلن ترامب الخطة (صفقة القرن)يوم الثلاثاء، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وجهت إليه اتهامات رسمية بالفساد في وقت سابق من هذا يوم الثلاثاء.قال ترامب إن الخطة كانت "الأقرب التي توصلنا إليها" لاتفاق......

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