ترامب يدعي: نخفض عدد القوات الأمريكية في العراق

2020/01/30 | 01:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، ان واشنطن بصدد خفض عدد قواتها المتواجدة في العراق....

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