2020/01/30 | 01:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد تحالف الفتـح، امس الاربعاء، استمـرار المباحثات لتقديم مرشح توافقي مستقل لرئاسة الوزراء، مشيرا الى وجود مخاوف من عدم تطبيق رئيس الجمهورية للدستور.وقال النائب عن التحالف، محمد البلداوي، في تصريح اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “سفر رئيس الجمهورية للمشاركة في مؤتمر دافوس، سبقه توافق كبير بين الكتل السياسية لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، لكن الموضوع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: سنرشح شخصية توافقية مستقلة لرئاسة الحكومة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: سنرشح شخصية توافقية مستقلة لرئاسة الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).