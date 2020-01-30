عباس سيتحدث في مجلس الأمن الدولي عن خطة السلام الأمريكية

2020/01/30 | 01:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة (رويترز) – قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور يوم الأربعاء إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتحدث في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأمريكية.وقال منصور إنه يأمل أن يصوت مجلس الأمن … Readmore

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