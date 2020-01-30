2020/01/30 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، مقطع فيديو للمطرب المغربي سعد لمجرد ، أثناء تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة الذي يجمعه بفرقة ” فناير”ووثق الفيديو لحظة وقوعهم من على خشبة المسرح.من ناحية أخرى عاد الفنان المغربي سعد لمجرد إلى فرنسا، بعد أن تمت إحالة ملف قضية المدعية لورا بريول، التي تتهمه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : سقوط “سعد لمجرد” وفرقة فناير من علي خشبة المسرح) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : سقوط “سعد لمجرد” وفرقة فناير من علي خشبة المسرح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).