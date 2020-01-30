اطباء مصريون يحذرون من دواء قاتل للاطفال

2020/01/30 | 01:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر أطباء مصريون، اس الاربعاء، من أن “الأطفال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كونهم عادة ما يعانون من “ضعف الجهاز المناعي”.واضاف، الأطباء في حديث مع موقع “الكونسلتو” المتخصص في الأخبار الطبية، “يتعين على كل الأم الاهتمام بصحة طفلها، وعند ملاحظة أي أعراض عليه، يجب ألا تعطيه أدوية دون استشارة الطبيب، خاصةً الأسبرين”.ونقل […]

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