الحوثيون يعلنون استهداف مواقع لأرامكو السعودية

2020/01/30 | 01:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيون اليمنية عن شنها هجوما واسعا على مواقع في “عمق السعودية” طال منشآت لشركة “أرامكو” النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية.وقالت القوات المسلحة التابعة للحوثيين، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: “ردا على التصعيد الجوي للعدوان نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعية”.وأوضح البيان أنه تم استهداف منشآت […]

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