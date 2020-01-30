2020/01/30 | 01:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نتائج تقرير دولي نشر مؤخراً عن مؤشر أمن الصحة العالمي (GHS)، الذي يشمل 195 دولة حول العالم قدرتها على منع الأوبئة والتخفيف من حدتها.ويعتمد ترتيب مؤشر GHS بالكامل على البيانات التي توفرها البلدان المذكورة من تلقاء نفسه أو البيانات المتوفرة عنها لدى المنظمة دولية.ويشير التقرير إلى أنّ “وجود “ضعف كبير” في قدرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق بالمرتبة 167 عالميا والـ15 عربيا بدرجة الاستعداد لمواجهة الاوبئة والامراض) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق بالمرتبة 167 عالميا والـ15 عربيا بدرجة الاستعداد لمواجهة الاوبئة والامراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).