روسيا وإقليم كردستان: نفط وسياسة وأمن

2020/01/30 | 01:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل: عبّر رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني عن رغبة الاقليم في تنمية علاقاته مع روسيا في كل المجالات.وذكر بيان لرئاسة اقليم كردستان أن بارزاني استقبل الاربعاء ميخائيل بوغدانوف ممثل الرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية … Readmore

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