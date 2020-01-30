قوات الاحتلال الصهيونية تغلق ابواب القدس القديمة والمسجد الاقصى

2020/01/30 | 01:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، أبواب القدس القديمة والمسجد الأقصى، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وفقا لمصدر مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.ونقلت وسائل اعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم، إن قوات الشرطة احتجزت شابين في المسجد الأقصى، وقامت باعتقالهما بعد تكبيلهما، واقتادتهما إلى مخفر شرطة باب السلسلة.وأضاف الشهود أن “عناصر […]

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