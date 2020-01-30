قاسم السلطان يعتزم اطلاق عمل غنائي بالحان مصرية

2020/01/30 | 02:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيش الفنان قاسم السلطان فترة أستراحة بعد جولته الفنية التي أقامها في أوربا وأستمرت 40 يوماً احيا فيها حفلات متواصلة شبه يومية.

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