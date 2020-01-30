نداء مهم من الدكتور علاء الركابي حول تأجيل المسيرة الراجلة إلى بغداد (فيديو)

2020/01/30 | 02:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وجّه الناشط البارز الدكتور علاء الركابي نداءً مهماً من الناصرية حول تأجيل المسيرة الراجلة إلى بغداد وانتظار استجابة الكتل البرلمانية لنداء رئيس الجمهورية برهم صالح لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء في موعد أقصاه السبت المقبل.

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