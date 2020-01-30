2020/01/30 | 02:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تستعد النجمة يسرا ، لخوض الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل جديد ، بعد شهور من التحضيرات المستمرة للعمل خلال الفترة الماضية.حيث ستبدأ تصوير أولى مشاهدها فى فبراير المقبل ، رغم عدم إستقرار فريق العمل على إسم العمل حتى الآن ، حيث حمل العديد من الأسماء “دهب عيرة” ثم “قارئة الفنجان” ، ومن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إثارة وتشويق”.. تفاصيل مسلسل الفنانة ” يسرا” فى رمضان 2020) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إثارة وتشويق”.. تفاصيل مسلسل الفنانة ” يسرا” فى رمضان 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).