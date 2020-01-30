2020/01/30 | 03:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قضت محكمة التمييز الكويتية في حكم نهائي، الإثنين، بعدم أحقية مواطنة في الإرث من أمير الكويت الراحل الشيخ “جابر الأحمد الصباح”.وكانت المواطنة قد ادعت أنها أرملة الأمير وذلك بعد مرور 10سنوات على وفاته، في حين ثبت أنها تطلقت منه.وتوفى أمير الكويت الشيخ “جابر الأحمد صباح” في الـ15 من كانون الثاني من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم بعدم أحقية كويتية بالإرث من أمير البلاد الراحل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكم بعدم أحقية كويتية بالإرث من أمير البلاد الراحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).