3 خيارات أمام اللاجئين الفلسطينيين

2020/01/30 | 03:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطة الإدارة الأمريكية بشأن اللاجئين الفلسطينيين.وقال كوشنر لـ”القدس”: إن “خطة السلام” التي أعلن عنها ترامب، “تقدم حلاً عادلاً للاجئين الفلسطينيين بما يضمن أن تكون لديهم الفرصة لإعادة بناء حياتهم في أرض توفر لهم الأمن والأمان”، وفق زعمه.وبين أنه سوف يُعرض على اللاجئين […]

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