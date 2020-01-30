3 علامات تدل على إصابتك بمتلازمة الإجهاد البصري

2020/01/30 | 03:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حذر طبيب مختص بجراحة القرنية وتصحيح الإبصار، من متلازمة الإجهاد البصري.وقال أخصائي جراحة القرنية وتصحيح البصر، في حديثه لبرنامج “صباح العربية”، إن متلازمة الإجهاد البصرى هى مجموعة من الأعراض المتشابكة تنتج عنها في النهاية الإصابة بهذا المرض.وأضاف أن أعراض متلازمة الإجهاد البصري تشمل الشعور بالثقل والشعور بالألم فى قاع العين بالإضافة […]

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