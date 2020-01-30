تعرف على الأشياء التي لا يجدر بك أن تنفق عليها المال

2020/01/30 | 03:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا استعرض فيه أبرز الأشياء التي لا يجدر بك أن تنفق عليها المال.وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته “عربي21″، إنه في كل مرة تشتري فيها منتجًا أو خدمة ما، فإنك تُضطر إلى دفع ثمن التوصيل والإعلانات.وتعتبر الزيادة بنسبة 100 بالمئة من هامش الربح المعيار المعتمد عند […]

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