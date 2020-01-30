تركيا تسلم إيران مغني راب محكوم عليه بالإعدام

2020/01/30 | 04:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ألقت السلطات التركية القبض على مغن إيراني شهير، إثر مذكرة للإنتربول صادرة بطلب من الجانب الإيراني، بتهمة نشر الفساد والترويج لتعاطي المخدرات، على أن تسلمه لاحقا إلى طهران.وأفاد وكالة (روسيا اليوم)، بأن أنقرة قبضت على المغني الإيراني الشهير أمير حسين مقصود لو، الملقب بـ “أمير تتلو”، بتنسيق وطلب من الجانب الإيراني بتهمة […]

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