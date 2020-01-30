برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم تشيلسي

2020/01/30 | 04:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي بريطاني، أن برشلونة يخطط لعقد صفقة مفاجئة لدعم الهجوم في نهاية الميركاتو الشتوي الجاري.

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