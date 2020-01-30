صالح العراقي يصف صفقة القرن بـ(الصفعة)

2020/01/30 | 04:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصف صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، صفقة القرن بـ"الصفعة".

ونشر العراقي رده على سؤال بشأن الصفقة في وسائل التواصل التابعة له، كما مبين ادناه:

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