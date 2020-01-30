العلاقات الخارجية تدعو المجتمع الدولي للتعبير عن رفضه لصفقة القرن

2020/01/30 | 04:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعت لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الاربعاء، المجتمع الدولي للتعبير عن رفضه لصفقة القرن، فيما عدته انتهاكا صارخا لحق الشعب الفلسطيني.

وادانت في بيان تلقته "الغد برس"، الاعلان عن تنفيذ ما يسمى "بـ(صفقة القرن) والذي نعده انتهاكاً صارخاً لحق الشعب الفلسطيني في العيش على ارضه بسلام وأمان".

واضافت "وقد سبق للجنة العلاقات الخارجية ان عبرت عن رفضها لسياسات الولايات المتحدة ألأمريكية في انتهاك قوانين المجتمع الدولي، والاعتراف من طرف واحد بسيادة اسرائيل على الارضي المحتلة في الجولان والقدس".

ودعت اطراف المجتمع الدولي كافة "للتعبير عن رفضها واستنكارها لهذا الإعلان والذي قد يُنبأ بمزيد من التعقيد ونشوب صراعات في المنطقة لا يحمد عقباها".

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