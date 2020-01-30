6 فيروسات قاتلة عرفها القرن 21

2020/01/30 | 04:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يثير فيروس كورونا الجديد القلق حول العالم، بعدما تأكدت إصابة 5 آلاف شخص به وتسبب بوفاة أكثر من مئة، منذ ظهور أول إصابة به في 1 كانون الأول الماضي في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشاره خارج الصين إلى أكثر من 15 بلدًا من بينها هونغ كونغ، تايوان، سنغافورة، أستراليا، أميركا وكندا.ويُخشى من […]

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