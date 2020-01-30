المنشق .. فيلم هوليوودي عن خاشقجي

2020/01/30 | 04:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رغم البرد القارس وأكوام الثلوج المتراكمة على الطرق، يتدفق كل بداية عام مئات الآلاف من صناع السينما وعشاقها إلى مهرجان «صندانس» للأفلام المستقلة في مدينة «بارك سيتي» ليتذوقوا إبداعات سينمائية تتميز بالتجريب والمجازفة والتمرد على الأنماط السائدة، التي تتبعها عادة أفلام هوليوود.فخلافا لهوليوود، على سبيل المثال، «صندانس» ساهم في تطوير مواهب عربية […]

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