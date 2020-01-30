محافظ البصرة يشكل لجنة مختصة باستلام كشوفات رواتب (٣٠) ألف من الأجراء اليوميين

2020/01/30 | 05:52 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / صفاء الفريجياصدر محافظ البصرة المهندس «أسعد عبد الأمير العيدانيّ»، أمراً إدارياً بتشكيل لجنة مختصة باستلام الكشوفات الخاصة برواتب الأجراء اليوميين الـ 30 ألف درجة وظيفية، في دوائر محافظة البصرة والوحدات الادارية كافة».وكان «العيدانيّ»، قد اعلن في تشرين الاول الماضي عن توفر (30) الف درجة وظيفية لتشغيل العاطلين ، واكد ان التقديم بطريقة مباشرة حتى تكون أقرب إلى المواطن من الطريقة الإلكترونيّة «.وشملت الدرجات الوظيفية كافة الشرائح من حملة الشهادات العليا وصولاً إلى يقرأ ويكتب”، من جهة اخرى وبتوجيهٍ من محافظ البصرة المهندس «أسعد عبد الأمير العيدانيّ، حضر معاون المحافظ للشؤون الإدارية والفنية الحقوقي» معين الحسن «، حفل افتتاح بناية المعهد التقني الجديد في ناحية الشرش التابعة لقضاء القرنة.وعلى هامش الاحتفال قال» الحسن «: إن هذا المشروع يأتي حرصاً من الحكومة المحلية، للاهتمام بالمؤسسة التعليمية والنهوض بها نحو الأفضل، إضافة الى كونه يدخل ضمن سلسلة المشاريع التي وضعت بخطة إعمار المحافظة، إلى جانب إنشاء العديد من المدارس، وصولاً إلى تنفيذ مشروع مجاري القرنة الكبير. وحضر الافتتاح رئيس الجامعة التقنية الجنوبية الأستاذ الدكتور ربيع هاشم العباسي، وعدد من الأساتذة الجامعيين ووجهاء وشيوخ عشائر ناحية الشرش.

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