شذى حسون تشن هجوما على الرجال

2020/01/30 | 07:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شنت الفنانة العراقية شذى حسون هجوما على الرجال، وذلك بعدما أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي المعروف باسم “شهاب” أن إحدى الشهيرات هي عروسه المستقبلية.وظهرت شذى حسون بفيديو تسأل فيه شهاب: “كم عندك وحدة؟”، لافتة إلى أنه يحق للرجل الزواج بأربع نساء إلا أنها رأت أنه يعلن ارتباطه بسرعة كبيرة.وتابعت قائلة: “إنتم […]

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