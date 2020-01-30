أبٌ يخرج يوميا للشارع بفستان زفاف لإنقاذ ابنته

2020/01/30 | 07:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بشكلٍ يومي، يشاهد سكّان بلدة تسيقونغ الصغيرة في مقاطعة سيتشوان في الصين، رجلاً في منتصف العمر يخرج إلى الشارع وهو يرتدي فستان زفاف بالإضافة إلى وضعه أحمر الشفاه.ومن يرى هذا المشهد لأوّل مرّة يدخل في نوبة ضحكٍ وسخرية، فيما من يعرف حقيقة هذا التصرّف فإنّه يتعاطف معه إلى درجة البكاء.والحقيقة […]

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