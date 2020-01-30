عواقب صادمه لقلة النوم

2020/01/30 | 07:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم إن قلة النوم قد تترتب عليها عواقب وخيمة تتمثل في ضعف المناعة وزيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بالسكري والأزمات القلبية، بالإضافة إلى الصداع وضعف التركيز والشعور المستمر بالتعب والإرهاق وتراجع القدرة على بذل المجهود، فضلا عن تراجع الكتلة العضلية وهرمون الذكورة “التستوستيرون” بالنسبة للرجال بحسب ما نقلت […]

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