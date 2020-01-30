حمية الكيتو.. خدعة أم أسرع وسيلة لفقدان الوزن؟

2020/01/30 | 07:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / بالمقارنة مع الحميات الغذائية قليلة الدسم التي انتشرت في التسعينيات، تبدو حمية “الكيتو” معارضة تماما لمنطق الأنظمة الغذائية التي تساعد على التخسيس، فبدلاً من التخلص من الدهون، تشجع هذه الحمية على تناول المزيد منها في كل وجبة! وتشير الأبحاث إلى أن حمية الكيتو قد تكون فعالة وتساعد في مكافحة الأمراض المرتبطة بالسمنة.ومع […]

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