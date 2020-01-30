التايمز: مصير صفقة ترامب الفشل

2020/01/30 | 07:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / رأت صحيفة “التايمز”البريطانية في افتتاحيتها أن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء ليست واقعية.وتقول الافتتاحية، إنه “منذ الهدنة التي وقعت بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة، حصل نوع من الهدوء الحذر في الأراضي المقدسة، وكان العنف والموت متفرقين وبحدود، وحاولت إسرائيل التفكير في أمور […]

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