بعد رفض 3 عروض..الصين تسمح بدخول خبراء أجانب لدراسة فيروس كورونا

2020/01/30 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وافقت الصين أخيرا على السماح لخبراء أجانب بالتواجد في البلد لدراسة الفيروس التاجي الجديد «كورونا»، بعدما رفضت الصين عرضين من الولايات المتحدة بشأن إرسال خبراء الأمراض المعدية للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس التاجي «كورونا» وعرض آخر من منظمة الصحة العالمية.ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فقد رفضت الصين عرضا ثالثا أيضا من منظمة الصحة […]

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