عدد وفيات “كورونا” بالصين يرتفع إلى 170 وهذا عدد المصابين..

2020/01/30 | 07:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وصلت طائرة تنقل يابانيين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، إلى طوكيو اليوم الخميس، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 170 في الصين، واكتشاف المزيد من حالات الإصابة.وجرى الكشف عن إصابات بالفيروس في ما لا يقل عن 15 دولة أخرى.وبرصد أول حالة إصابة في التبت، أصبحت هناك […]

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