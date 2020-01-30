تفاصيل جديدة عن العائلة المصابة بفيروس كورونا فى الامارات

2020/01/30 | 08:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم ، تفاصيل جديدة بشأن العائلة التي أصيب أفرادها بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”، إن العائلة المصابة بالفيروس صينية، وعدد الأشخاص المصابين 4 أفراد من عائلة واحدة، وحالتهم مستقرة.وأكدت الوزارة أنه “تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل […]

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