2020/01/30 | 08:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / إذا كانت بشرتك تبدو باهتة وعديمة الأهمية ، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على نمط نومك.قد يكون النوم الجيد ليلاً مفيدًا لبشرتك ، وهو امر يدعمه العلماء الآن.ألقت دراسة جديدة أجرتها مجلة ” Nature Cell Biology ” الضوء على كيف يمكن أن تكون الراحة الليلية الجيدة مفيدة لبشرتك.أجريت الدراسة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة جديدة عن وجود صلة بين النوم والجلد المتوهج) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة جديدة عن وجود صلة بين النوم والجلد المتوهج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).