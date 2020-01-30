العراق يفاتح الصين وتركيا لانشاء القناة الجافة بين أسيا وأوروبا

2020/01/30 | 08:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكد وزير النقل عبد الله لعيبي،الخميس، سعي العراق الى تنشيط التبادل التجاري بين دول الشرق والغرب وبالعكس عبر ميناء الفاو والقناة الجافة بواسطة السكك الحديد العراقية .

وقال بيان صدر من الوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان " لعيبي تراس الاربعاء،الاجتماع الرابع للجنة الامر الديواني ٧٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بانضمام العراق الى مبادرة الحزام والطريق في مقر ديوان الوزارة بحضور اعضاء اللجنة من ممثلين وزارات الدولة وجهاتٍ معنية اخرى"".

ونقل البيان عن لعيبي قوله ان " وزراة النقل حرصت على عقد اجتماعات اللجنة بصورة مستمرة لاهتمامها الجدي بهذة المبادرة المهمة بشكل خاص".

وتابع انه "بدءً من تهيأة وثائق ادراج وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الخاصة بالمبادرة في مقدمتها مشاريع السكك الحديد والمواني والطرق من تصاميم تفصيلية ودراسات جدوى اقتصادية وأيضا استملاك الأراضي الواقعة ضمن مسارات خطوط السكك وفق أولويات هذة المشاريع لتنفيذها بشكل متزامن مع إنشاء ميناء الفاو الكبير"

وبين لعيبي" جاء قرار مجلس الوزراء المرقم ١٠ في ٢٠٢٠/١/١٤ بشأن استملاك الاراضي الواقعة على مسار مشروع سكة حديد بصرة _فاو ،بطول ٩٨ كم والذي يربط ميناء الفاو بشبكة سكك حديد الوطنية والمخطط ادراجه ضمن مشاريع وزارة النقل لما له من اهمية كبيرة كونه يمثل عامل تنمية اقتصادي رئيسي للبلاد يضاهي الثروة النفطية بالعائدات المالية من جانب ومن جانب اخر يعتبر عامل من عوامل الاستقرار السياس يساعد على فتح افاق التعاون بكافة المجالات بين الدول".

واشارت الوزارة الى ان الاجتماع وقد تمخض عدد من القرارات كان اهمها ؛

اولاً - مفاتحة السلطات الصينية والتركية عبر القنوات الدبلوماسية لتشكيل لجنة ثلاثية عراقية صينية تركية تخص مبادرة الحزام والطريق وبما يؤمن تسيير انتقال البضائع والسلع عبر موانى العراق والقناة الجافة بين الشرق والغرب وبالاتجاهين .

ثانياً- تكليف ممثل الخارجية بوضع خارطة طريق للخطوات الواجب المضي بها لأنظمام بلدنا لهذه المبادرة رسمياً.

ثالثاً- تكليف الموانئ العراقية بوضع دراسة نوعية عن نقل البضائع من ميناء چوادرالباكستاني باتجاه ميناء الفاو الكبير فالحدود العراقية التركية وبالعكس بالاشتراك مع السكك الحديد .

يذكر ان دور وزارة النقل في لجنة الامر الديواني رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٨ تسريع وتسهيل اجراءات انضمام العراق الى المبادرة وبنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية موضحاً ان اللجنة شكلت بناء على مقترح وزارة النقل بصفتها تمتلك المشاريع الاستراتيجية الاستثمارية من اهمها ( مشروع الفاو الكبير ، مشروع القناة الجافة مشروع سكك حديد وطرق سريعة ) جميعها تجعل العراق ممر ترانزيت رئيسي لنقل البضائع وسلع دول الشرق باتجاه الاسواق الاوربية .

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