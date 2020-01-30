يهود أرثوذكس بواشنطن يعلنون رفضهم لخطة ترامب

2020/01/30 | 08:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعرب اليهود الأرثوذكس المناهضين للصهيونية بالولايات المتحدة، عن رفضهم لخطة السلام المزعومة التي أعلن عنها، الثلاثاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتعرف إعلاميًا باسم “صفقة القرن”.وبحسب مراسل الأناضول، جاء رفضاليهود الأثوذكس في بيان مشترك، ألقاه قادتهم في المبنى الوطني للصحافة، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، الأربعاء.وذكر البيان أن “خطة ترامب المزعومة، تتجاهل فلسطين، ومن […]

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