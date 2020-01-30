منظمة حقوقية توثق 171 حالة اغتيال واختطاف خلال احتجاجات العراق

2020/01/30 | 08:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية المستقلة عن توثيق 171 حالة اختطاف واغتيال واعتداء على صحافيين، رافقت المظاهرات.وقال الحقوقية فاضل الغراوي في بيان إن «محاولات الاغتيال والاختطاف والتعدي على المتظاهرين تعد انتهاكاً صارخاً لحق الإنسان في الحياة والأمان وتقييداً لحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وأن المفوضية وثقت 49 حالة ومحاولة اغتيال و72 محاولة […]

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