هل تتخفى القوات الامريكية خلف ستار حلف الناتو بالعراق؟

2020/01/30 | 08:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء الركن عبد الكريم خلف عن لقاء عقد في بغداد مع ممثلين عن حلف الناتو، فيما أكدت الأمن والدف...

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