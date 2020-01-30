الرافدين يعلن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين

2020/01/30 | 08:35 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال المكتب ال...

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