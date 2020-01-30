وزير العمل السعودي يكشف المهن الأكثر طلبًا بالمملكة

2020/01/30 | 08:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / طلبا في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، منوها إلى ضرورة الاهتمام بتلك المجالات والمهن لراغبي العمل والتوظيف.وأكد الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، على أن مهن المحاسبة والمراجعة من أكثر المهن احتياجا لدى القطاع الخاص مقارنة ببقية المهن.وأوضح “الراجحي” أن متوسط أجور العاملين السعوديين في هذه المهن يقارب 7 آلاف ريال، معتبرا […]

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