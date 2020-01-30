تعرض منزل أمام وخطيب مسجد لهجوم مسلح بالسليمانية

2020/01/30 | 08:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة ادارة منطقة "رابـرین" التابعة لمحافظة السليمانية يوم الخميس بتعرض منزل رجل دين في قضاء "قلعة دزه" الى اطلاق نار.

وقالت المديرية في بيان اليوم ان مجهولين اطلقوا النار على منزل امام وخطيب مسجد في قرية "ديلو" التابعة لـ"قلعة دزه"، مشيرة الى ان اثار 7 اطلاقات لوحظت في جدران المنزل.

ونقل البيان عن رجل الدين قوله انه ليست لديه مشاكل مع اي شخص.

ونوه البيان الى ان امام وخطيب القرية قدم شكوى عن الحادثة في مركز شرطة "قلعة دزه"، ومن المقرر ان يصدر امرا قضائيا وفق المادة 430 من قانون العقوبات العراقي لإلقاء القبض على مطلقي النار اضافة الى فتح ملف بالحادثة مع استمرار التحقيقات.

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