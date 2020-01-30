2020/01/30 | 08:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يتسبب مرتفع جوي اليوم الخميس باستقرار الطقس في اجواء البلاد ليكون الطقس مشمسا، قبل ان يقتدم منخفض جوي من البحر الابيض المتوسط يزيح تأثير المرتفع السابق.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة تابعتها “يس عراق”، إن “مرتفعا جويا يبسط سيطرته على اجواء البلاد يوم الخميس وبقيم ضغط 1021 مليبار ويسبب استقرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرتفع جوي يبسط سيطرته على الطقس.. ومنخفض قادم من البحر المتوسط “يهدد” الاستقرار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرتفع جوي يبسط سيطرته على الطقس.. ومنخفض قادم من البحر المتوسط “يهدد” الاستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).