حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في النجف

2020/01/30 | 08:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة النجف، الخميس، عن حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز،” نسخة منه ان “ما تم تداولته في بعض وسائل التواصل لاجتماعي بشأن وجود اصابة او حجر لأي مواطن بفايروس كورونا، عار عن الصحة”.واضافت انه “لا يوجد في اي مستشفى بالمحافظة مثل هذه الحالات”، داعية […]

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