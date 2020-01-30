الحداد: البرلمان سيعقد جلسته الاستثنائية في حال التوافق على المرشح

2020/01/30 | 08:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الخميس، أن مجلس النواب سيعقد جلسته الاستثنائية لمنح الثقة للحكومة الجديدة في حال التوافق على مرشح لرئاسة الوزراء والحقائب الوزارية.

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