اميركا تبحث إطارا استراتيجيا لعلاقتها مع العراق

2020/01/30 | 08:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا جيمس جيفري، أمس الأربعاء، إن اميركا تأمل في بحث الإطار الاستراتيجي الكامل لعلاقتها مع العراق قريبا....

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