مستشار رئيس الوزراء: تاخر اقرار الموازنة يكبد البلاد خسائر كبيرة

2020/01/30 | 08:56 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، ان تاخر اقرار الموازنة يكبد البلاد خسائر كبيرة، فيما اشار عضو باللجنة المالية الى ان ﺗﺎﺧﺮ الموازنة ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي.

وقال صالح في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية ان "ﻋﺪم اﻗﺮار الموازنة ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اي ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ".

واﺿﺎف ﻓﻲ ان "اي ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻻﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ وﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻤﺎ ان ﺗﺎﺧﻴﺮ الموازنة ﻳﻘﻴﺪ اﻟﺨﻄﺔ المالية وﻛﻞ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻣﻦ المفترض ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "الموازنة ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ 45 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ المحلي اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ".

وتابع ان "ﻋﺪم اﻗﺮار الموازنة ﺳﻴﻜﺒﺪ اﻟﺒﻼد ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة".

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، اﻛﺪ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺪﻧﺎن اﻟﺰرﻓﻲ، ان "ﻋﺪم اﻗﺮار الموازنة ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ المشاريع وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ".

واضاف ان "ﺗﺎﺧﺮ الموازنة ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي وﻳﻨﺴﺤﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت".

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