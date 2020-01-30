الجيش السوري يسيطر على بلدة خان طومان بشكل كامل

2020/01/30 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر الجيش السوري بشكل كامل على بلدة خان طومان جنوب غرب مدينة حلب، بعد معارك مع جبهة النصرة الإرهابية والمجموعات المرتبطة بها.وأفاد مراسل سانا في حلب “بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات عسكرية تتناسب مع طبيعة المنطقة في الريف الغربي وكسرت الخطوط الأمامية للتنظيمات الإرهابية بعد تمهيد مكثف ومركز بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعات […]

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