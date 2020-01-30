2020/01/30 | 09:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت دورة تعليمية لمحو الأمية لمنتسبي اللواء الـ28 بالحشد الشعبي في معسكر الشهيد السيد جعفر الموسوي وذلك من اجل تطوير مهاراتهم في القراءة والكتابة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح دورة محو الامية لمنتسبي اللواء 28 في الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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